Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan ve aralarında Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.