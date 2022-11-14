Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda eşiyle birlikte yaralanan Doğan Kılıç, “Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Patlama esnasında ben eğildim. O an insanların dağıldığını gördüm, kaos vardı” dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda eşiyle birlikte yaralanan Doğan Kılıç, “Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Patlama esnasında ben eğildim. O an insanların dağıldığını gördüm, kaos vardı” dedi.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda eşi Ülker Kılıç (49) ile birlikte yaralanan ve işitme kaybı olan tekstilci Doğan Kılıç, dehşet anlarını anlattı. Kılıç, “Dolaşmaya çıktık. Dolaşma esnasında bir yerde oturup tatlı yedik. Biz patlamanın olduğu yerdeydik. Eşimle ben önden gidiyorduk. Arkadaşım ve eşi arkamızdaydı. Tam o esnada patlama gerçekleşti. Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Patlama esnasında ben eğildim. O an insanların dağıldığını gördüm, kaos vardı. Eşimin durumu iyiye gidiyor. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Benim sesten dolayı kulakla ilgili sıkıntım oldu. Hala duyma sorunu yaşıyorum” dedi.

Kılıç’ın eşi Ülker Kılıç’ın entübe edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.