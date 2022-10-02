İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen atlı polislere turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisi görenler cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler polislere yoğun ilgi gösterdi.

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