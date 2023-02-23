Mersin Büyükşehir Belediyesince, yenileme çalışmaları çerçevesinde İstiklal Caddesinde 2. Etap çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yenileme çalışmaları çerçevesinde İstiklal Caddesinde 2. Etap çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Çalışmalar nedeniyle belirli bir süre araç trafiğine kapatılacak olan caddede, ilk olarak altyapı yenileme ve asfaltlama işlemleri tamamlanacak. Sonrasında kaldırım düzenleme, ağaçlandırma, ışıklandırma ve kent mobilyaları işlemleri tamamlanarak, cadde vatandaşların kullanımına sunulacak.

“İstiklal Caddesini eski canlı günlerine kavuşturmak istiyoruz”

Çalışma hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı mimarlarından Şeyda Kaymaz, “İstiklal Caddesinin ikinci etap çalışmaları çerçevesinde, Hastane Caddesi kavşağı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arasındaki kısım, 23 Şubat 2023 tarihi itibariyle araç trafiğine kapatılacak ve caddede altyapı çalışması başlayacak. Sonrasında ise yağmur suyu drenaj hattı yenileme çalışması ve kaldırım düzenleme işlemleri devam edecek” dedi.

Hizmete sunulan birinci etabı, vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından büyük beğeni alan İstiklal Caddesinin ikinci etap çalışması içerisinde, altyapı ve kaldırım düzenleme çalışmalarının yanı sıra, aydınlatma sisteminin de modern bir şekilde dizayn edileceğini kaydeden Kaymaz, kent mobilyalarının, çöp kutularının ve ağaç altı ızgaraların da yenilenmesiyle, İstiklal Caddesi çevresinin daha çağdaş bir görünüme ulaştırılacağını söyledi.

Kaymaz, mayıs ayı içerisinde tamamlanarak Mersinlilerin kullanımına açılması hedeflenen ikinci etap çalışmanın amacı hakkında ise “Burada bizim asıl hedefimiz, kent belleğinde önemli bir yer edinen İstiklal Caddesinin eski canlı haline yeniden kavuşması ve dolayısıyla esnafa katkı sağlaması. Ayrıca buradaki yaya sirkülasyonunu artırarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yeşil alanlar oluşturmak ve mevcut yeşil alanı da korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastane Caddesi kavşağı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arasında gerçekleşecek olan İstiklal Caddesi ikinci etap çalışmaları dolayısıyla sürücüler, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yer alan alternatif güzergahları kullanabilecek.