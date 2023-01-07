İzmit İstiklal Caddesi’nin ikinci etabında 280 ton asfalt kullanılarak yol çalışmaları tamamlanırken montajı yapılan Atatürk motifli aydınlatmalarla da cadde ışıl ışıl ve modern bir görünüme kavuştu.

İzmit İstiklal Caddesi’nin ikinci etabında 280 ton asfalt kullanılarak yol çalışmaları tamamlanırken montajı yapılan Atatürk motifli aydınlatmalarla da cadde ışıl ışıl ve modern bir görünüme kavuştu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların ve bölge esnafının konfor alanlarını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Yolların bakım ve onarım işlerine programları dahilinde devam eden ekipler, İstiklal Caddesi’nin ikinci etabında da yol ve kaldırımları yeniledi. İstiklal Caddesi’ndeki araç ve yaya trafiğini rahatlatan çalışmalarda 280 ton asfalt kullanıldı. Caddede asfalt çalışmasının ardından kentin farklı noktalarında da yapılıp vatandaşlar tarafından takdir gören Atatürk motifli aydınlatma lambalarının montajı gerçekleşti. Vatandaşlar ve bölge esnafı çalışmaların çok hızlı bir şekilde tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.