Mersin Büyükşehir Belediyesince, 1 ve 2’nci etap çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nde 3’ncü etap çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin en eski ticaret merkezi olarak bilinen Akdeniz ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde başlatılan asfalt,refüj ve kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 1 ve 2’nci etabı tamamlanarak hizmete açılan İstiklal Caddesi’nde, 3’ncü etap çalışmalarına başlandı. İstiklal Caddesi 3. Etap çalışmaları, GMK Bulvarı ile Sakarya Caddesi (Özgür Çocuk Parkı) arasında yer alan 1 kilometre uzunluğundaki yolda yapılacak. Ekipler Cengiz Topel Caddesi ile Sakarya Caddesi arasında kalan 600 metrelik kısımda çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında toplam 1 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt , refüj ve kaldırımlar yenilenecek. Trafikte herhangi bir aksama olmaması adına güney şerit bölünmüş olup, gidiş- geliş iki yönlü olarak ulaşım sağlanacak.

Çalışmalar neticesinde 1 kilometre uzunluğundaki yol yenilenecek, kaldırımlar da özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecek. Mersin kent merkezinin özgün bir kimliğe kavuşması için çaba gösteren Büyükşehir Belediyesinin asfalt, refüj ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandığında, İstiklal Caddesi engelli, yaşlı ve çocuklar için daha erişilebilir bir merkez haline gelecek.

GMK Bulvarı ile Sakarya Caddesi arasında gerçekleşecek olan İstiklal Caddesi 3. etap çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirildiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.