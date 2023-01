Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, mesleki eğitim ve istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan İşin Erbapları Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, mesleki eğitim ve istihdamı geliştirmeye yönelik hazırlanan İşin Erbapları Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, İşkur İl Müdürü Hasan Yoldaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci, İşkur İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü ve ESO Meslek Komitesi üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, Mesleki ve teknik eğitim veren okulların niteliğinin artırılması ve istihdamın sağlanması konuları değerlendirildi.

ESO’da gerçekleştirilen toplantıda proje çerçevesinde, sanayici ve öğrencilerin bir araya getirilerek; öğrencilerin bilinçli bir şekilde ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesi, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasının hedeflendiği katılımcılara aktarıldı.

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Sanayiciler olarak yaşadığımız nitelikli iş gücü bulamama sorunumuzu bu proje ile daha hızlı şekilde çözebileceğimize inanıyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleri ile projeyle çocuklarımıza mesleklerimizi, sektörlerimizi tanıtabiliriz. Alacakları nitelikli eğitimlerle onları geleceğe hazırlayabiliriz. Gençlerimizin hem eğitimleri hem gelecek hedefleri açısından farkındalık oluşturulması çok önemlidir. Her sektör kendi nitelikli iş gücü ihtiyacını bu proje sayesinde azaltabilir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre yaptığı konuşmada, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve istihdam ettirmek istediklerini söyleyerek, "Eskişehir’in sanayisi, sanayicileri farklı. Eskişehir’e yön veren bir Oda olarak sizlerin kapısını çaldık ve bugün her sektörden bir temsilcinin bulunduğu bu toplantıda sorunlarımızı ve beklentilerimizi konuşuyoruz. Her sektör nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda, çözüm üretmek için iş birliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her sektörün bir meslek lisesi ile ortak çalışma yürütmesi halinde gençlerimize mesleklerini daha iyi tanıtabilir, onları geleceğe daha kaliteli şekilde hazırlayabiliriz. Yetişmiş, kaliteli iş gücüne sahip gençlerimiz sektörün ihtiyacına çözüm olacak ve istihdamı da artırmış olacaktır" diye ifade etti.

Toplantıda, sanayiye nitelikli personel yetiştirecek proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci, meslek liselerinde verilen eğitimin sanayi ile koordineli gitmesi gerektiğini söyledi. Faideci, sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere daha uyumlu bir eğitim takviminin oluşturulabileceğini dile getirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonrası, ortak yürütülebilecek çalışmalar ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj imkânlarının sağlanması konusunda kamu kurum müdürleri tarafından, ESO Meslek Komitesi üyelerinin soruları cevaplandırıldı.