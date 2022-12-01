Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK)’te istihdama yönelik eğitimler kursiyerlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK)’te istihdama yönelik eğitimler kursiyerlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) istihdama yönelik mesleki eğitimler kursiyerlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Yeni kurs döneminde de vatandaşları sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturan CAMEK istihdamın öncü adresi olmayı sürdürüyor. Eğitimler çerçevesinde kursiyerler tarafından üretilen mobilyalar ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

CAMEK’te uygulamalı eğitim

CAMEK’te vatandaşların istihdama yönelik mesleki eğitimler aldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı,“CAMEK’te özel olarak oluşturduğumuz derslikler ve atölyelerde vatandaşlarımızın istihdamına yönelik mesleki eğitimlere devam ediyoruz. CAMEK’te aldıkları sertifikalı eğitimlerle bugüne kadar yüzlerce vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık. Özellikle kursiyerlerimiz CAMEK bünyesinde oluşturduğumuz atölyelerde alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde uygulamalı bir şekilde eğitim alıyor. Kursiyerlerimiz eğitimler neticesinde aldıkları sertifikalarla meslek sahibi oluyor. İnşallah daha çok vatandaşımızı CAMEK’te aldıkları eğitimlerle istihdamına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

CAMEK’ten ihtiyaç sahibi ailelere destek

CAMEK’te kursiyerler tarafından üretilen mobilyaların ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te uygulama eğitimleri dahilinde kursiyerlerimizin büyük bir özenle hazırladığı mobilya takımlarını ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağladığımız CAMEK’te bilgi ve emek büyük bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüşüyor” şeklinde konuştu.

CAMEK’te ücretsiz eğitim

Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen CAMEK bünyesinde vatandaşlara Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu, Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farklı alanda ücretsiz bir şekilde eğitim veriliyor.