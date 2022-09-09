Üniversite öğrencisi ve mezunlarının istihdamına katkı sağlayacak iş birliğinde imzalar atıldı. Beykent Üniversitesi ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) arasından gerçekleştirilen protokolle hedeflenen; öğrencilerin ve mezunların istihdamına katkı sağlamak ve ortak projeler üretmek.

Üniversite öğrencisi ve mezunlarının istihdamına katkı sağlayacak iş birliğinde imzalar atıldı. Beykent Üniversitesi ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) arasından gerçekleştirilen protokolle hedeflenen; öğrencilerin ve mezunların istihdamına katkı sağlamak ve ortak projeler üretmek.

Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde düzenlen toplantıda akademi ile sanayiyi buluşturan iş birliği için imzalar atıldı. Düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, üniversite heyeti ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) yöneticileri katıldı.

Sektörün en büyük federasyonunu üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, “Tekstil hazır giyim sektörünün gerçekten dev federasyonuyla Türkiye’nin ihracat bünyesinde ihracat gücünde 30 milyar doları aşan bir paya imza atanlarla aynı masada olmaktan aynı belgeye imza koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede teorik ve pratik işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.

“Ara eleman anlayışının yıkılması lazım”

Federasyonun önümüzdeki günlerde başlatacağı ulusal bir kampanyayla aynı platformda yer alacaklarını ifade eden Ferman, “Ara eleman anlayışının yıkılması ve ara elemanın teknik eleman olduğu gerçeğinin vurgulanması lazım. Bu çok önemli bizde öteden beri ara elaman değil ana eleman sloganı ile özellikle meslek yüksekokulumuz bünyesinde buna zaten önem veriyorduk. Şimdi ümit ediyoruz ki gerçekten kültürel değişim yani aslında ara eleman kabul edilen katma değerin gerçek mimarlarının, teknisyenlerinin, işçilerinin, uzmanlarının hakikaten yaptıkları iş oranında ve o düzeyde değerlendirileceği içselleştirileceği bir yeni döneme geçiyoruz çünkü ara eleman teknik eleman olmadan hiçbir değer ortaya koyulamaz” dedi.

Üniversite ve sanayi iş birliğinin öneminin göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk ise, “Burada kurs, staj, burs verme, işe alma, işe yerleştirme ortak projeler gibi birçok alanda sadece tekstil ve moda kısmında değil, diğer alanlarda da üniversitenin diğer bölümlerinde de sektörümüze kapılarımızı açacağız. Bu anlamda da bir işbirliği yapacağız. Bunun dışında da sektör duayenlerinin söyleşilerde söyledikleri gibi saha çalışmalarını birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.