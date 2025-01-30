Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Servisi, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Başvurular detaylı şekilde incelenerek, işverenlerin talepleriyle eşleştiriliyor ve vatandaşların istihdam edilmesi sağlanıyor. Son 6 ayda 273 vatandaş İstihdam Servisi’ne başvuruda bulunurken, bunlardan 103’ü iş başı yaptı. Bu gelişme, hem bölgedeki işsizlik oranını azaltma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor hem de vatandaşların ekonomik şartlarını iyileştirmeye katkı sağlıyor.

Dilovası Belediyesi İstihdam Servisi, geçtiğimiz aylarda Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde stant açarak, işverenlerle iş arayanları buluşturdu. Fuara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, belediyenin sunduğu istihdam imkanlarından faydalanma fırsatı yakaladı.

Sanayi kenti olmanın avantajlarını ilçe sakinlerinin lehine çevirmek için çalışan İstihdam Servisi hem iş arayanlara destek sunuyor hem de bölgede faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yaparak personel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yaklaşık 70 firma ziyaret edilerek iş birliği sağlandı.