Karabük’te, çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fidan dağıtımında vatandaşlar fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı. Kemal Güneş Caddesinde düzenlenen programda kestane, ıhlamur, mavi servi ve ceviz olmak üzere bin 450 fidan vatandaşlara dağıtıldı. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, fidan dağıtımında önemli olanın amacına uygun dikim yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu söyledi.