Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gerekenleri ve püf noktalarını paylaştı. Oleolog Kıvrak, "Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağlarını kimse gazoz şişesinde güneşin altında pazar yerinde satmaz. O yağlar değerlidir" dedi.

BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak yaptığı açıklamada, Türkiye’de uzun yıllardır zeytinyağında taklit ve tağşişin yapıldığını, tüketicilerin taklit ve tağşiş ürünleri anlamasının çok güç olduğunu vurguladı. Kıvrak, “Sahte zeytinyağları, zaten kokusundan ve tadından çok rahatlıkla anlaşılabilir. Sahte zeytinyağında bir meyve aromasını bulamazlar. Özellikle plastik boya kokan yağların mutlaka ve mutlaka başka bir yağ olduğunu, içinde başka bir şey olduğunu düşünsünler” ifadesini kullandı.

Son yıllarda gelişen teknoloji ile taklit ve tağşiş yapanların da kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Kıvrak, ”Zeytinyağı aroması koyuyorlar, bu noktada klorofil koyuyorlar; bu yüzden de rengine bakarak almak kendilerini de kandırır” diye konuştu.

Kıvrak, zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları şöyle sıraladı:

"Yağlı boya kokusu olmamalıdır. Yol boylarından alınmamalıdır. Pazar yerlerinden alınmamalıdır. Rengine aldanılmamalıdır. Renk için içine gıda boyası atılmaktadır. Çayır çimen kokmalı, ağızda acılık genizde yakıcılık olmalıdır. Coğrafi işaretli ürünler tercih edilmelidir. Sanal pazarlardan alınacak ürünler mutlaka ilçe tarım ve ticaret odası üzerinden sorgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki sanal pazarlarda denetim yapılmamaktadır. Alınacak ürünle ilgili varsa analizleri istenmelidir. Zeytinyağı fiyatı borsa fiyatlarının altında ise bu yağların sahte olması muhtemeldir. Borsa fiyatları toptan fiyattır. Buna nakliye, işçilik, ambalaj, etiket, vergiler eklenerek tüketici fiyatı oluşmaktadır. Ayrıca kalitesine göre toptan fiyat değişmektedir. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağlarını kimse gazoz şişesinde güneşin altında pazar yerinde satmaz. O yağlar değerlidir. Semt pazarlarında her satış yapan zeytinyağı üreticisi değildir. Sahte yağı kimyasal ve duyusal analiz ile anlayabiliriz. Sanal pazarda ürün satan veya sosyal medyadan ürün satan firmaya telefon açıp gelip almak istediğinizi yüz yüze tanışmak istediğinizi söylerseniz satış yeri olmayan sahte yağ satanlar sizinle görüşmeyecektir."