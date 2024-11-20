Pendik Belediyesi öncülüğünde Pendik İŞKUR ve PESİAD’ın desteğiyle düzenlenen 25. İş’te Pendik Fuarı yoğun katılımla gerçekleşti. İşverenler ile iş arayanların bir araya geldiği fuara, sektörlerinde öncü 20 firma katılım sağladı.

Pendik Belediyesinin işverenler ile iş arayanları bir araya getirdiği 25. İş’te Pendik Fuarı düzenlendi. Geleneksel hale gelen etkinlik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pendik İŞKUR ve PESİAD iş birliğiyle düzenlenen fuarda, sektörlerinde öncü 20 firma yer aldı. Firmalar, istihdam ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş arayan kişilerle bir araya geldi. Etkinlik, iş arayanlara kariyer fırsatları sunarken firmaların doğru adaylarla buluşmasına yardımcı oldu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği fuar, Pendik’te iş dünyası ile iş gücü arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.