Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 485 gram skunk maddesi, 1 kilogram kimyasal madde ve 11 bin 647 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 109 şüpheliye de işlem yapıldı.

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 485 gram skunk maddesi, 1 kilogram kimyasal madde ve 11 bin 647 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 109 şüpheliye de işlem yapıldı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 24 kilo 485 gram skunk maddesi, 2 kilo 550 gram metamfetamin maddesi, 1 kilogram kimyasal madde, 11 bin 647 adet uyuşturucu hap, 210 gram esrar maddesi, 100 gram bonzai maddesi, 2 gram eroin maddesi, 3 adet hassas terazi, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, Sakarya Narkotik ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonları da polis kameralarına yansıdı.