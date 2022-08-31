Kütahya’da yenilenen Zafer Meydanı’nda düzenlenen havai fişek ve su ışıkları gösterisi adeta nefesleri kesti.

Kütahya’da yenilenen Zafer Meydanı’nda düzenlenen havai fişek ve su ışıkları gösterisi adeta nefesleri kesti.

Kütahyalılar, Zafer Bayramı coşkusunu Zafer Meydanı’nda marşlar, ışık ve lazer ile havai fişek gösterisi eşliğinde yaşadı.

İHA’ya konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın simgesi çinili vazonun da bulunduğu Zafer Meydanı’nın, öngörülen süreden 2 ay önce tamamlandığını kaydetti.

Işık, "Asım Gündüz Caddesi girişine Asım Gündüz Paşamızın anıtını, Hisarlı Ahmet’in anıtı da meydanın girişine koyduk. Meydanın ortasına da sanatın simgesi vazomuzu yerleştirdik. Vazonun olduğu nokta tüm yolların kesiştiği bir alan. Kütahya’ya girildiğinde ilk kaşışınıza burası çıkıyor. Valiliğimiz ve tören alanı ile 16 Türk devletinin bayrakları da burada. 70 metre çapında hem trafik akacak, hem yayaya açık, hem tören, hem de sair zamanda her türlü etkinliğin yapılacağı çok amaçlı bir meydan. Büyük Zafer’in 100. Yılını kutluyoruz. 100 yılda yaşanacak bir heyecanı şahit olduk. Şükürler olsun. Şehrimize böyle bir eseri kazandırmanın onuru yaşıyorum. En büyük hayallerimden birisiydi, hayalim gerçekleşti. Bu meydanın şehrimize ve adına yakışır olması gerekiyordu. Bu başardım çok şükür" dedi.

Meydanı dolduran binlerce vatandaş, havai fişek ve su ışıkları gösterisini adet nefeslerini tutarak izledi.(EFE-)