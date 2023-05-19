Erzurum için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planında; merkez ilçeler olan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ile ilgili ilginç tespitler yapıldı. Planda olası depremlerde karşılaşılabilecek riskler ve zemin bilgileri tek tek anlatıldı.

İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) nedir?

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin etkileri hala silinemedi. Deprem gerçeği ve felaketiyle yüz yüze gelen ülkemizde, risk belirleme ve azaltma çalışmaları bir kez daha öncellikli konulardan biri oldu. Afet risklerini belirlemek, azaltmak, afet risklerine karşı önlemler almak, afetlere hazırlıklı olmak, afetler nedeniyle oluşabilecek can, mal ve ekonomik kayıpları önlemek veya en aza indirmek, ilimizin daha güvenli ve yaşanabilir bir yer olması, afetlerde organizeli ortak çalışma kültürünü yerleştirmek artık kaçınılmaz oldu. Ülkemizde afet risklerine karşı dayanıklı olabilmek için atılması gereken adımların yol haritası olan İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) ; afetler olmadan önce, afet risklerini belirlemek, bu afet risklerine karşı alınabilecek tüm tedbirleri katılımcı bir anlayışla ortaya koymak ve bunları uygulamak olarak ifade ediliyor.

Palandöken’de alüvyon zeminde bulunuyor

Erzurum İl Afet Risk Azaltma Planı’nda Erzurum’un nüfus bakımından en yoğun olduğu 3 büyük merkez ilçelerinden Palandöken İlçe Merkezi eski alüvyon zemin üzerinde kurulduğu ve yer altı suyu seviyesinin 80 - 150 metre derinlikte olduğu ifade edilerek, “İlçe Palandöken Fay zonuna en yakın ilçedir. İlçedeki bina yaşları 0 - 40 yıl arasındadır. Olası bir depremde zemin yapısı, yer altı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından koşulların en az olumsuzluk yaşanabileceği ilçedir.” denildi.

Yakutiye riskin yüksek olduğu ilçelerden biri

Yakutiye İlçesi’nin Erzurum eski yerleşim merkezini kapsadığı ifade edilen İRAP’ta, şu tespitler yapıldı; “Zemin olarak eski alüvyon, eski dere yataklarından oluşan gevşek zeminler ve şehrin doğu yakasındaki kayalık zeminler çeşitlilik oluşturmaktadır. Yer altı suyu seviyesi 10 metre ile 100 metre arasında değişmektedir. Bina yaşları ise 0 - 80 yıl arasındadır. Olası bir depremde zemin yapısı, yer altı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından ilçenin bazı mahallelerinde deformasyonun fazla olabileceği ön görülmektedir. Ancak bununla ilgili daha ayrıntılı veriler toplanarak analizler yapılmalıdır.”

Aziziye’de genç ve az katlı binalar avantajlı

Aziziye İlçesi’nin Erzurum’un çoğunlukla alüvyon üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri olduğu ifade edilen Erzurum İl Afet Risk Azaltma Planı’nda, “ Zemini , Karasu Çayının ve Pulur Çayının biriktirdiği gevşek alüvyon malzemedir. Yer altı suyu seviyesi yaklaşık 0 - 30 metre arasındadır. Bina yaşları ise 0 - 40 yıl arasındadır. Olası bir depremde zeminin gevşek yapısı ve yer altı suyu derinliğinin az olması ilçe için dezavantajdır. Bina yaşlarının genç olması ve binaların yüksek katlı olmaması ise bu dezavantajları ortadan kaldırabilecek avantajdır.” denildi.