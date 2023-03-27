Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri ’İşte Bütün Mesele Bu’ adlı oyun ile seyircisiyle buluştu. Tiyatro bölümü öğrencilerinin sergilediği oyun büyük beğeni toplarken, performansları da izleyenlerden tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri yeni oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Performans Sahnesi’nde gerçekleştirilen ‘İşte Bütün Mesele Bu’ adlı tiyatro oyununa tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Seyirciler oyun için salona girmeyi beklerken tiyatro bölümü öğrencileri tarafından bir sürprizle karşılaştı. Seyircilerin arasına karışan oyuncular ön oyun bölümü ile kısa bir performans sergiledi. Seyirciler şaşkınlıkla oyuncuların performansını izledi.

Tiyatro bölümü öğrencileri ön oyun bölümü ile sürpriz yaptı

Daha sonra ise İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri alkışlar eşliğinde salona geçti. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği oyunda Performans Sahne dolarken birçok kişi oyunu yerde oturarak izledi. Tiyatro Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinde aldıkları dans, müzik ve oyunculuk performanslarını yansıtma fırsatı bulduğu ‘İşte Bütün Mesele Bu’ adlı oyun büyük beğeni topladı. Tiyatro bölümü öğrencilerinin performansları ise izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık 60 dakikalık oyun sonrasında izleyenler tiyatro bölümü öğrencilerini ayakta alkışladı. Oyun sonrasında Tiyatro Bölümü eğitmenlerine 27 Mart Dünya Tiyatro Günü anısına çiçek takdim edildi.

“Çok güzel bir çalışma oldu”

İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı Gülden Gözlem Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladıkları oyunun deprem felaketi nedeniyle izleyiciyle buluşamadığını belirtti. Oyun bölümlerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne de denk gelmesiyle biraz genişlettiklerini anlatan Gözlem Kurt, “Dert aslında aynı. Sözü olan, derdi olan, bu dert üzerine konuşmak isteyen bireylerin tiyatro ile çığlığını duyurmak istedik. Öğrencilerimizin de aldıkları eğitimi tümüyle sergileyebilecekleri bir oyun oldu. Dans tiyatrosunu da içinde barındıran çok güzel bir deneysel çalışma yaptık” dedi.