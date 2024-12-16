Küresel kuraklık tehlikesinin giderek arttığı bu dönemde, suyun ne kadar değerli olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kaynakların verimli kullanımı ve aile bütçelerine katkı amacıyla önemli tasarruf önerilerini paylaştı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, "Suyu tasarruflu kullanmak, hem doğaya hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur." sloganını benimseyerek, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve aile bütçelerine katkı sağlanması amacıyla önemli su tasarrufu önerileri paylaştı.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, suyun her damlası, yaşamın kaynağıdır ve geleceğimiz için hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarımız üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Bu zorlu süreçte, suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak hem doğamıza hem de gelecek nesillerimize olan sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızdan, evlerinde ve iş yerlerinde su tüketimine azami özen göstermelerini rica ediyoruz. Alacağımız küçük önlemler, büyük farklar yaratabilir. Gelin, hep birlikte sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçelim" diye konuştu.

İŞTE BASKİ’NİN DİKKAT ÇEKTİĞİ TASARRUF YÖNTEMLERİ:

Evde Su Tasarrufu Sağlamak Mümkün

Su tüketiminin %70’i tuvalet ve banyolarda gerçekleşiyor. Damlatan musluklarınızı mutlaka tamir ettirin. Bu basit işlemle yılda 12.500 litre su tasarrufu yapabilirsiniz.

Musluklarınızın vanalarını biraz kısarak ya da perlatör takarak akan sudan %50 oranında tasarruf edebilirsiniz.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarı günde 700 litreye kadar su kaybına neden olabilir. Rezervuarınızı kontrol edin ve mümkünse daha küçük hacimli modellerle değiştirin.

Günlük Alışkanlıklarla Büyük Tasarruf

Banyoda geçirdiğiniz süreyi bir dakika kısaltarak, dört kişilik bir ailenin yılda 13.100 litre su tasarrufu yapabileceğini unutmayın.

Duş sırasında sabunlanırken suyu kapatın ve el-yüz yıkarken musluğu açık bırakmaktan kaçının. Sürekli açık muslukla yıkanan ellerde suyun %75’i boşa gider.

Mutfakta ve Çamaşırhane Tasarrufu

Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ayrıca, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasını engelleyebilirsiniz.

Çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamayı tercih edin. Bu yöntemle yılda yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlanabilir.

Sebze ve meyveleri akan su altında değil, bir kap içerisinde yıkayın.

Daha Verimli Yöntemler Kullanın

Tarımsal sulamada damla sulama yöntemlerini tercih ederek önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.

Bahçe sulamalarında şebeke suyu yerine sondaj suyu kullanmayı tercih edin.

Arabalarınızı akan suyla değil, kova ve fırça yardımıyla yıkayın.

Halıları yıkamak yerine silmeyi tercih edin