İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili görüntüleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Aksaray merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrildi.

Bakan Yerlikaya, kazaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

"Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır" diyen Bakan Yerlikaya, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024