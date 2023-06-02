Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yakıt istasyonunun gider borusundan çıkan yılanı eliyle tutan iş adamını görenler şaşırdı.

Olay, Organize Sanayi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt istasyonu çalışanları yağmur suyu gider borusunda yılan olduğunu fark ederek İnegöl itfaiyesinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı boru içinden aparatla tutarak çıkardılar. O sırada olay yerine gelen lojistik ve nakliye firması sahibi ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, aparatla yakalanan yılanı, eliyle tutup aldı. Yavuz, yakaladığı yılanı filenin içine koyup itfaiye ekiplerine teslim etti. Ekipler, yılanı ormanlık alana saldı.

Olayı anlatan iş adamı Sedat Yavuz, "Biz burada çalışırken yan taraftan çalışma arkadaşımız gelip su tahliye borusunun içinde yılan olduğunu söyledi. İtfaiyeye de haber vermişler. İtfaiyeci arkadaşlar geldi belirli bir çalışmadan sonra yılan dışarı çıktı. Aparatla yılanın kafasından tutmaya çalıştılar ama sonuç olarak bu hayvan ekolojik dengeyi sağlıyor. Şu anda köylerde çok şikayet var bahçelerimizi fareler bastı diye. İnsanlarımız biraz bilinçsizlikten biraz da korktuklarından öldürmeye çalışıyorlar çok tehlikeli bir hayvanmış gibi ama aslında ekolojik dengeyi sağlayan bir hayvandır yılan. Olay yerine gittiğim zaman yılanı çıkartmışlardı. Ben de yılan o çubuklardan zarar görmesin diye güzel bir şekilde elimle tutup poşete koydum. Sonrasında doğaya salmak için götürdüler" dedi.