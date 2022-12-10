Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile dijital dönüşüme katkı sunmak amacıyla yaşama geçirilen İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından verilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri çerçevesinde mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile dijital dönüşüme katkı sunmak amacıyla yaşama geçirilen İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından verilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri çerçevesinde mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

1994 yılından itibaren emeğe, insana ve doğaya saygı anlayışını yaygınlaştırmak, özgürlük, eşitlik, dayanışma, adalet, barış ve dürüstlük gibi değerlerin tüm insanların ortak anlayışı olarak benimsenmesine yardımcı olmak hedefi ile çalışma yürüten SODEV tarafından 13 kategoride verilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’nin sonuçları açıklandı.

2022 yılının Mart ayından itibaren ileri teknoloji ve girişimcilik alanlarında yüz yüze eğitimlerine başlayan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, farklı yaş gruplarından öğrencileri ağırlamayı sürdürürken kadınlara yönelik gerçekleştirdiği inovasyon ve cinsiyet eşitliği gibi alanlardaki ücretsiz eğitimlerle ödüle layık görüldü. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan başvuru neticesinde, İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi projesi ’Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Arttırılması Yolunda En İyi Uygulamalar’ kategorisinde mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

SODEV tarafından verilen ödülle İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalar arasında yerini almış oldu. Ayrıca İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi projesi, jüri üyeleri Dr. Ece Öztan ve proje koordinatörü Demet Direk’in derleyeceği Türkiye’deki sosyal demokrat belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sunmuş oldukları iyi örnekler kitabında yer alacak.

Kapılarını açtığı günden bu yana Kadın İçin Teknoloji, Finansal Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık, Girişimcilik, Dijital Pazarlama Teknikleri ve kadın kooperatiflerinin kapasitelerini geliştirmek ve onlara hibe desteği sunmak için Kooperatiflere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri çerçevesinde 670 kadına eğitim veren İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadın ve çocuklara sunduğu imkanlarla da dikkat çekmeyi sürdürüyor.