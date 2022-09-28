Datça Kızılağaç Adası önlerinde makine arızası yapan ve sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 botu yardıma koştu. İçinde 2 kişinin bulunduğu ve Yunanistan İstanköy adasına doğru sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü botuna yedeklenerek Bodrum Marina önüne emniyetle yanaştırıldı.

Muğla’nın Datça ile Yunanistan’ın İstanköy adası arasında kalan Kızılağaç Adası açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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