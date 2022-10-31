Kurtarma botu tarafından su alan teknedeki suyu tahliye edilmesinin ardından KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı.

İstanköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve su alan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alınması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bölgede bulununKIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Yunanistan’ın Kos (İstanköy) açıklarında su alan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum’a yanaştırıldı.

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