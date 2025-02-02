İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi plakaları için ihaleye çıkıyor.

12 Eylül 2024 tarihinde alınan belediye meclisi kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında, her bir plaka 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. Katılım, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

29 YILLA SINIRLI OLACAK

Hatırlanacağı gibi İstanbul’da toplu taşımanın en önemli unsurlarından biri olan taksilerle ilgili düzenlemeler, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Yeni plakaların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul’daki taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu yeni plakaların kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak.