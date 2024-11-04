Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Halkalı-Ispartakule kesimi arasındaki TBM-1 Tüneli’nin Işık Görme Töreni’ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule etabındaki TBM-1 Işık Görme Töreni’nde yaptığı açıklamada, İstanbul'u Halkalı İstasyonu’ndan Çerkezköy ilçesine oradan Kapıkule Hattı'na entegre edeceklerini söyledi.

"Halkalı-Çerkezköy Hattımız Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için banliyö hattı gibi çalışacak" diyen Bakan Uraloğlu, "TBM-1 tüneli ile Ispartakule ile Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden Halkalı-İstanbul Havaalanı Hattına, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımıza, Söğütlüçeşme İstasyonu’nda metrobüse kadar ulaşacak.” dedi.

“HALKALI-ISPARTAKULE ETABI GENELİNDE YÜZDE 74 İLERLEME SAĞLANDI”

Halkalı-Ispartakule etabı genelinde yüzde 74 ilerleme sağladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, TBM-1 Tüneli ile Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşların İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden ulaşacağına dikkati çekti.

4 YENİ İSTASYON BİNASI İNŞA EDİLİYOR

Öte yandan proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını da aynı Halkalı-Ispartakule etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde hayata geçirmek için çaba sarf edilen yegâne yapım projesi olduğunu belirten Uraloğlu, “Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, insanımızın hayatına yeni bir soluk getirecektir. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayacaktır. Bakın, geçtiğimiz haftalarda yük taşımacılığı yapan özel demiryolu tren işletmecimiz Pasifik Eurasia, İstanbul-Budapeşte güzergahında faaliyet göstermeye başladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlandığında bu tür özel işletmelerimizin sayısı ve taşıdıkları yük miktarları daha da artacaktır.” diye konuştu.