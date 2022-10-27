İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a doğru demir atan gemilerin yoğunluğu nedeniyle ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız duruma geldi. Yaklaşık 200 geminin demirlediği bölgede gün geçtikçe yoğunluk artmaya devam ediyor. Bölgedeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a doğru demir atan gemilerin yoğunluğu nedeniyle ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız duruma geldi. Yaklaşık 200 geminin demirlediği bölgede gün geçtikçe yoğunluk artmaya devam ediyor. Bölgedeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Aralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor. Her geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor. Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Daha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi. Demirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ve tehlikeli madde taşıyanlar olarak farklı yerlerde bekliyor. Tehlikeli veya yanıcı yük taşıyan gemiler diğerlerinden farklı olarak bir arada bulunuyor. Gemide yaşayan personeller ise taksi botları ile karayla irtibatlarını sağlıyorlar. Öte yandan bölgedeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi.