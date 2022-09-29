Kentte ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki 7 katlı 46 yıllık otopark kapatıldı. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak otoparkın koridorları adeta sessizliğe büründü. Otoparkın son hali dron ile havadan görüntülendi.

Kentte ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki 7 katlı 46 yıllık otopark kapatıldı. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak otoparkın koridorları adeta sessizliğe büründü. Otoparkın son hali dron ile havadan görüntülendi.

1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’e ait 7 katlı otopark geçtiğimiz cumartesi günü hizmete kapatıldı. Yapının önümüzdeki aylarda tamamen yıkılıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu. Yıkıma gerekçe olarak, binada yapılan depreme dayanıklılık analiz sonuçları gösterildi. Sonuçlara göre, binanın sıkıntılı bir durumda olduğu açıklandı. Duyuruların ardından otoparktaki araçların tamamı çıkartıldı ve otoparkın tahliyesine başlandı. Neredeyse yarım asırdır İstanbullulara hizmet veren katlı otoparkın içi adeta sessizliğe büründü.

“Üzüntülüyüm, çok fazla hatıramız var”

Yıkılacak olan binanın zemin katında bulunan ve yıllardır kiracı olan işletmeler de taşınma telaşına girdi. Binadaki en eski kiracı olduklarını söyleyen Nadir Güllü, “Tabii ki üzüntülüyüm. Çünkü ben 68 yaşındayım ve 18 yaşından beri oradayım. Yarım asıra yaklaştı, az değil. Çıkmamız gerekiyorsa tabii çıkacağız ama üzüntülüyüz. Çok fazla hatıramız var. Hatta geçenlerde yıkılacağını duyan bir müşteri gelip, yerdeki çiniden bir parça, bir başka müşteri ise kapı kolundan bir parça almak istedi. “Küçükken dedem getiriyordu, şimdi de ben torunumu getiriyorum” diyen müşteriler oluştu. Bu çok önemli, tam 5 kuşak. Ama bir de şu var, çok şükür müşteri yoğunluğundan orası bize yetmemeye başlamıştı. Bu yeni yerimiz İnşallah daha ferah daha geniş daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten o da Karaköy’deydi bu da Karaköy’de. Şimdiki yerimizden 100 metre az ileride olacak” dedi.

Binanın içi ve son hali görüntülendi

Tahliye çalışmalarının ardından otoparkın içi ilk kez görüntülendi. Bir zamanlar yüzlerce aracın bulunduğu koridorların bomboş olduğu görülen binanın son hali dron ile havadan da görüntülendi.