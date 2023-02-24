İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan 22 kaçak yapı yıkıldı.

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan 22 kaçak yapı yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü tarafından kaçak yapıldığı tespit edilen 22 yapı daha polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde yıktı. Türkiye’de her seçim öncesi çıkartılan imar affı nedeniyle kaçak yapılaşmanın önüne geçilemiyor. İstanbul’un en önemli içme suyu havzası olan Eskice Köyü ve Büyükçekmece Gölü arasında kalan mutlak koruma havzasında ısrarla yapılmak istenen kaçak yapılarla yıllardır kararlılıkla mücadele eden Büyükçekmece Belediyesi kaçak yapılara taviz vermiyor.

Büyükçekmece Kararağaç Mahallesi Eskice mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 22 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirterek, "İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz" dedi.