İstanbul’un fethinin sembol kişilerinden Ulubatlı Hasan, doğum yeri olan Karacabey ilçesine bağlı Uluabat’ta anıldı.

İstanbul’un fethinin 570’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, fethin sembol kişilerinden Ulubatlı Hasan, doğum yeri olan Karacabey ilçesine bağlı Uluabat’ta törenle anıldı. Ulubat’ta yetişen bir yiğidin, Türk alemi ve İslamiyet için çok önemli olan bir fetih sırasında ilk sancağı surlara diktiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye olarak her zaman güçlü ve birlik, beraberlik içinde olunması gerekir. İstanbul’un fethiyle dünyada yeni bir medeniyetin doğuşuna öncülük eden kahraman ecdadımızın evlatları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gönülleri fetheden kahraman ecdadımıza minnettarız" dedi.

Uluabat Mahalle Muhtarı Şevket Aşni ise, milletin, zor zamanlarda sürekli kahramanlar çıkardığını ifade ederek, "Köyümüzden de böylesine büyük bir kahraman çıkmasının şeref ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Tören, camide okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duailesonaerdi.