İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü sebebiyle Tokat’ın Erbaa ilçesinde fetih yürüyüşü ve fetih şöleni programı düzenlendi.

Erbaa Belediyesi ile Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin organizasyonunda gerçekleşen program fetih yürüyüşü ile başladı. Mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Kulübü, Gençlik Merkezi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar mehter takımı eşliğinde yaptıkları yürüyüşle fethi kutladı. Yürüyüşün ardından fetih şöleni programı için Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezine geçen kalabalığa burada Osmanlı Keşkeği ikram edildi. Programda Kur’an Tilaveti ile şiirler okundu. İstanbul’un fethinin 570’inci yılı münasebetiyle Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı konser verdi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın ilim ve İmanla ortaçağ penceresini bir daha açılmamak üzere kapattığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Ecdadımızın ilimle, imanla çağ değiştirdiği tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Cihanın küresel dengelerini değiştiren bu fetih takip eden asırlar boyunca iradesiyle tarihe istikamet çizen kudretli bir devletin barış ve huzur içinde dünyayı yönetme idealini ortaya koymuştur. Peygamberimiz tarafından müjdelenen fetih Ortaçağ penceresini bir daha açılmamak üzere indirip Türk Milletinin tüm coğrafyalarda kardeşlik, iman, irade, istiklal ve istikbal arzusunu insanlığa göstermiştir. 570 yıl önce ortaya konulan irade, hoşgörü ile medeniyetlerin bir arada yaşayabildiği bir iklim oluşturmuş, Türk Medeniyetinin kudretini tüm cihana göstermiştir. Fetih ile Türk Milleti barışın, huzurun ve adaletin dünya sahnesindeki simgesi haline gelmiştir. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan komutanlarımızı, Kutlu hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı fetih için canını oryaya koyan kahraman askerlerimizi, Tarihin her döneminde şehadet ruhuyla Türk Milleti için toprağa düşen neferlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

İstanbul’un fethinin 570’inci yılında düzenlenen program sebebiyle emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade eden Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise “Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan, çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümünü gururla ve iftiharla kutluyoruz. Bu fetih dünya tarihi açısından fevkalade önemli bir yere sahiptir. Haç ile hilal arasında yüzyıllardır süren mücadelede haçlıların İslam ülkeleri üzerinde yüzyıllardır devam eden baskıları zulümleri ve taarruzları karşısında İstanbul’un fethi haçlılara yaşatılmış ilk büyük darbe ve yenilgi olmuştur” şeklinde konuştu.