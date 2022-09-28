İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yaz aylarındaki sıcaklıklar nedeniyle yüzde 50’nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yaz aylarındaki sıcaklıklar nedeniyle yüzde 50’nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 50’nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68’e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. 28 Eylül itibarıyla doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk en son 2020’de yüzde 50’nin altına gerilemişti. Anadolu yakasında doluluk oranı yüzde 51.34, olarak ölçülen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi. Öte yandan Marmara bölgesinde Bursa ve Yalova’ya yağmur yağarken İstanbul’da havanın kapalı olmasına rağmen yağmurun yağmaması dikkat çekti.

İstanbul’a su sağlayan barajlarda son durum ise şöyle;

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri yüzde 50’nin altına düşerek 49,53 seviyelerine indi. Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 32.21, Büyükçekmece’de yüzde 56.41, Darlık’ta yüzde 52.42, Elmalı’da yüzde 51.56, Istrancalar’da yüzde 29.52, Kazandere’de yüzde 42.72, Ömerli’de yüzde 51.34, Pabuçdere’de yüzde 28.13, Sazlıdere’de yüzde 48.33, Terkos’ta ise yüzde 51.23 olarak kaydedildi.