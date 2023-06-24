Bolu’da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bolu Valisi Erkan Kılıç trafik polisi ekipleriyle birlikte, tatil için yola çıkan sürücüleri yavaş gitmeleri ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyararak araçta bulunan yolculara şeker, çocuklara ise çikolata ikram etti.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak tabir edilen Bolu’da polis ekipleri yol güzergahları üzerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. D-100 karayolu Karacaağaç Mahallesi mevkiinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlere Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı katıldı. Vali Erkan Kılıç, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere yavaş gitmeleri ve araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Erkan Kılıç, araç içerisinde bulunan çocuklara da çikolata ikram etti. Vali Kılıç, ayrıca araçta yolcu olarak bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye ederek aracı kullanan anne veya babasının hata yapması durumunda düdüğü çalmasını söyledi.

Bayram süresi boyunca D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Yine bir bayram trafiğini yaşamaya başladık. Bakanımızın talimatı üzerine idari amirler, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve bütün trafikte görevli olan jandarma personeli, emniyet personeli şu anda sahada çalışmalarına başladılar. Bizler vatandaşlarımıza güveniyoruz. Bu seneki mottomuz da, ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ Biz bütün vatandaşlarımızın yolculuk esnasında bütün trafik kurallarına uymasını, başta emniyet kemerini takmalara ve diğer trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Dinlene dinlene yavaş yavaş gitsinler, biraz geç gitsinler ama sağ salim istedikleri yere. Bu konuda da bütün ilimiz genelinde bütün tedbirler alındı. Bu tatil boyunca bütün noktalarda trafik yönünden önem arz eden yerlerde tedbirlerimizi almış durumdayız. Şu anda trafikte, İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine alarm durumundayız” dedi.