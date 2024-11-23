İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolunda ve Çankırı’da kar yağışı etkili oldu. Kurşunlu-Korgun karayolu, yoğun yağış sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Çankırı’nın D-100 karayolu güzergahında bulunan Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kurşunlu-Korgun karayolu ise tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. D-100 karayolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yolların kayganlaşması nedeniyle araçlar düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu gözlenirken, trafik ekipleri sürücülere yavaş ve dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.