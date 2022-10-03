Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

17 yıl sonra Süper Lig’de mücadele eden İstanbulspor, sezonun 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Mbaye Diagne’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ikinci yarıya 3 değişiklik ile başlarken oyun üstünlüğünü de eline aldı. 69. dakikada Eduart Rroca’nın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-siyahlılar, 74. dakikada da Jetmir Topalli’nin ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rroca, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Koluna taktığı kaptanlık pazubandının ardından golünü de atan Rroca galibiyette önemli rol oynadı.

Sezona 3 mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta ise 8 puan topladı. İstanbulspor, ligin 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.