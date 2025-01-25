İstanbulspor’un stoper oyuncusu Okan Erdoğan, Amed SF karşısında sarı-siyahlı formayla 100. maçına çıkarak ’dalya’ dedi.

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta müsabakasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda tecrübeli stoper Okan Erdoğan, bu maçla birlikte 100. kez forma giyerek ’dalya’ dedi.

Okan’a karşılaşma öncesi İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Mücadeleye 11’de başlayan 26 yaşındaki savunmacı 90 dakika sahada kaldı.