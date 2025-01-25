İstanbulspor’un stoper oyuncusu Okan Erdoğan, Amed SF karşısında sarı-siyahlı formayla 100. maçına çıkarak ’dalya’ dedi.

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta müsabakasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda tecrübeli stoper Okan Erdoğan, bu maçla birlikte 100. kez forma giyerek ’dalya’ dedi.

Trendyol 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 Trendyol 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Okan’a karşılaşma öncesi İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Mücadeleye 11’de başlayan 26 yaşındaki savunmacı 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: iha