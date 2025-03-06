Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında oynanan İstanbulspor-Sakaryaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Bugünkü mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. En çok üzüldüğüm de bugün gelen taraftarımızı mutlu bir şekilde Sakarya’ya gönderememekti. Maçın özellikle son dakikalarında onların da coşkusunu kaybettirdik. Bunun için çok üzgünüz camiamız ve taraftarımızdan bu oyun için özür dilemekten başka bir şey söylenecek söz yok. Sadece şunu temin ediyorum; içeride oynayacağımız Bandırmaspor maçıyla gerçek kimliğimizi ortaya koyup kazanıp daha sonrasında da Malatya maçını kazanıp tekrar galibiyetler serisi alıp bir an önce nihai hedefimize doğru daha emin adımlarla gideceğiz" dedi.

Korkmaz: "İlk yarı 2-0’lık skor bizim için ekstra moraldi, Sakaryaspor için şoktu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Eksikten bahsetmenin oynayan oyuncunun hakkını yemek olduğunu düşünüyorum. İstanbulspor olarak antrenman sürecinde oyuncuları belli bir felsefe üzerine hazır ediyoruz artık formayı alanın oynaması gerekiyor. Bu anlamda uzun süredir ilk 11 şansı bulamayan oyuncular, bugün ilk defa oynadılar. İlk yarı 2-0’lık skor bizim için ekstra moraldi, Sakaryaspor için şoktu. Skor 2-0’a gelene kadarki süreçte oyunun hakimiydik" diye konuştu.