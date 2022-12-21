Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcusu Patrick Ebert ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Alman futbolcusu Patrick Ebert ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İstanbulspor, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Ebert ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Bu sezon 7 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası’nda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı. Sarı-siyahlılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebert’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Patrick Ebert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Patrick Ebert’e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."