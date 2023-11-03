Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. İki İstanbul ekibi, resmi maçlarda 9. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın 13.30’da İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Pendikspor’u ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor, 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Pendikspor ise 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 7 puanla 18. sırada.

Süper Lig’de ilk kez

İki İstanbul ekibi, yarın oynanacak maçla beraber 9. kez resmi mücadelelerde rakip olacak. Daha önce TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig’de karşılaşan iki ekip, 1. Lig veya Süper Lig’de rakip olmamıştı. İki takım arasında geride kalan 8 maçta İstanbulspor 4, Pendikspor 2 kez galip geldi. 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

1’er galibiyetleri var

Ligde bu sezon geride kalan haftalarda her iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor. Hem İstanbulspor hem de Pendikspor ilk galibiyetlerini 9. haftada aldı. Söz konusu haftada evinde MKE Ankaragücü’nü yenen İstanbulspor, yeni teknik direktörü Hakan Yakın’la ilk maçında galibiyete uzanmıştı.

Pendikspor’da da kötü gidişatın ardından 8. haftanın sonunda Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılarak Portekizli Ivo Vieira ile anlaşıldı. Vieira yönetimindeki kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini Konyaspor deplasmanında elde etti.

Ligin en çok gol yiyen takımı

Pendikspor, geride kalan haftalarda ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde 10 maçta 23 gol gördü. Ligin ilk haftasında Hatayspor’a 5-1, 10. haftada ise Fenerbahçe’ye 5-0 kaybeden Pendik ekibi, farklı mağlubiyetler almasıyla da dikkat çekti.

İstanbulspor ise oynadığı 9 maçta yalnızca 6 kez rakip fileleri havalandırabildi. Sarı-siyahlılar, 5’er golü olan Başakşehir FK ve Samsunspor’un ardından ligin en az gol bulan takımı oldu.

Murat Erdoğan düdük çalacak

İstanbulspor ile Pendikspor arasında oynanacak müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.