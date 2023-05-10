Yaz aylarında özellikle İstanbul’a yakın olması sebebiyle tatilcilerin akınına uğrayan Kumbağ Mahallesinin Süleymanpaşa-Malkara yolu üzerindeki bağlantı yolu trafiğe açıldı. Bu sayede yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan denize sıfır mahallenin bağlantı yolları rahatlamış olacak.

Özellikle yaz aylarında İstanbullu tatilcilerin akınına uğrayan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinin yolları yaz aylarında yoğun araç trafiğine maruz kalıyordu. Yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Süleymanpaşa - Malkara yolu üzerinden tatil mahallesine rahat girişin sağlanması için daha önce başlanan çalışmalar tamamlanarak bağlantı yolu trafiğe açıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bağlantı yolunun açıldığını duyururken, yol drone ile de havadan görüntülendi.

Nüfusu yazın 200 bine dayanıyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa - Malkara yolu üzerinden Kumbağ’a bağlanan yolun üzerindeyiz. Bildiğiniz gibi hafta sonu burayla ilgili güzel bir video çekmiştim. Bu hafta içerisinde açılacağını düşündüğümü söylemiştim. Allah’a hamdolsun yol bugün 12’den sonra kullanıma açılıyor. Burası bizim için gerçekten çok önemliydi. Naip ve Kumbağ yazın bazen nüfusu 200 bine çıkabilen eski beldelerimiz. Dolayısıyla trafiğin rahatlaması açısından çok önemliydi. Hem de limanlardan kaynaklı trafik yoğunluğu yaşayan Barbaros ve Altınova Mahallelerimizin üzerindeki trafik yükünün alması gerekiyordu. İşte bu yol bitti. Bugün saat 12.00’dan sonra kullanıma açılacak. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.