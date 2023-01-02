İstanbullu iş adamı Ferhat Günay, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başarılı olan 500 öğrenciye yılbaşı hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.

İstanbullu iş adamı Ferhat Günay, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başarılı olan 500 öğrenciye yılbaşı hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.

İstanbullu iş adamı Ferhat Günay, Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Merkez ve köylerde başarılı olan 500 öğrenciye yeni yıl hediyesi olarak bot ve mont dağıtan Günay, “Her zaman başarılı öğrencilerimizin yanındayız. Bugün de ekip arkadaşlarımla birlikte 500 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıttık. Öğrencilerimizi yeni yılda bir nebze de olsa sevindirdiysek ne mutlu bize“ dedi.

Öğrenciler ise İş İnsanı Ferhat Günay’a teşekkür ettiler.