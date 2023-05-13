İstanbul’dan temin edilerek Tokat’a götürülmek istenen uyuşturucu madde Jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. K.K. İsimli şüpheli bir şahsın İstanbul ilinden temin ettiği Uyuşturucu Maddeyi (Bonzai) Erbaa İlçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak yapılan arama neticesinde 817 gr Bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili olarak adli işlemlere başlatıldı.