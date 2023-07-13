Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul’dan yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmada N.Y. adlı kadın İstanbul dönüşünde Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı’nda yakalandı. Yapılan aramada 2 paket halinde 162,43 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili N.Y. adlı kadın ile K.D. adlı şahıs hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan N.Y. adlı kadın 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. K.D. adlı şahıs ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ce 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.