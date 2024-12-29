İstanbul Büyükşehir Belediyesi, derinleşen ekonomik krizde hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle İstanbulluların yanında oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal destek hizmetleri ile farklı alanlarda, farklı yaş gruplarına destek verdi. Yenidoğan Destek Paketi ile 55.823 aileye yardım sağlandı, Evlilik Desteği ile 15.671 çift desteklendi. Halk Süt Projesi çerçevesinde 2024 yılında 153.939 çocuğa 10 milyon litre süt dağıtıldı. Projenin başladığı 2019’dan bu yana ise toplamda 36 milyon 336 bin 188 litre süt ulaştırıldı.

Askıda Fatura Platformu üzerinden ihtiyaç duyanlar eğitim, anne-bebek ve ulaşım desteklerinden faydalandı. 243 bin 497 kişiye hayırseverlerin katkısıyla Askıda Fatura Platformu üzerinden aile destek paketi, anne-bebek paketi, eğitim desteği ve ulaşım desteği sağlandı.

İBB ayrıca 734 bin 949 anne karta ulaşarak kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını destekledi. Darülaceze hizmetleri kapsamında 839 yaşlıya bakım sağlanırken, engelli bireyler için 23 merkezde destek verildi.

KENT LOKANTALARI VE EĞİTİM DESTEKLERİ

15 kent lokantasında, yıl boyunca 2 milyon 722 bin 793 kişiye sıcak yemek hizmeti sunan İBB, eğitim alanında da önemli katkılar sundu. 2024 itibarıyla, İBB’nin sağladığı eğitim kartlarından toplamda 67.167 öğrenci yararlandı. Okul çağındaki çocuklarımıza 1 milyon 542 bin 530 adet beslenme desteği ulaştırıldı. Gezici Aşevi Hizmeti kapsamında 1 milyon 479 bin 398 tabak çorba, 924 bin 747 adet sıcak yemek, 42 bin 620 adet lokma, 50 bin adet kandil simidi ve 67 bin adet aşure olmak üzere toplam 2 milyon 563 bin 765 adet ürün dağıtımı yapıldı.

SIFIRDI 14 OLDU

Kurum tarihinde ilk kez yurt açılarak, kente gelen öğrenciler İBB kalitesi ve güvencesi altında yükseköğretimlerini sürdürdü. daha önce sıfır olan yurt sayısı 14’e çıkarıldı. Üniversite öğrencilerine, Genç Üniversiteli desteği de sunuldu. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 100.000 öğrenci destek almaya hak kazandı.

Bu arada yine ilk kez İBB tarafından hayata geçirilen bir başka proje Kent Lokantaları emekli, öğrenci, asgari ücretli tüm dar gelirlilerin hizmetine sunuldu. Kent Lokantalarında Kasım ayı sonu itibariyle 2 milyon 722 bin 793 kişi uygun fiyata yemek yedi.

67 BİN 167 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

İBB Ders Atölyeleri ile ailelerin bütçelerinden özel kurs eğitimi için ücret çıkmasına gerek kalmadı. LGS öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce; YKS öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve YDT İngilizce branşlarında eğitim verildi. 15 ders atölyesinde 2024-2025 Ders Atölyeleri eğitim öğretim yılı için 2.885 öğrencinin kesin kaydı alınmış olup, kayıtlarımız devam diyor. 2024 Ocak ayı itibariyle 36.910 öğrenci dağıtılan eğitim kartları ile online eğitim portalından faydalanabilmekte olup dağıtıma başlandığından itibaren toplamda 67.167 öğrenci faydalandı.

Öte yandan 2024 yılı Ocak ayı itibariyle toplam bin 59 spor kulübüne sportif malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

24 branş ve 2 Bin163 lisanslı olmak üzere toplam 3 bin 18 sporcusuyla İstanbul BBSK ile birlikte, “Türk sporunun gelişmesi ve spor sevgisinin yayılması için atılımda bulunma” amacı ile çalışmalar sürdürülmektedir.