İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbullu çocukların eğitimde eşitlenmesi için hayata geçirdiği "Sen Oku Diye" projesinde ödemeler başladı. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan destek ile 100 bin öğrenciye 3 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon lira maddi katkı sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da ikamet eden ve çeşitli nedenlerle desteklenmesi gereken öğrencilerin güçlenmesi için ‘Sen Oku Diye Eğitim Desteği’ni hayata geçirdi.

1 Kasım itibariyle başvuru tarihi sona eren ‘Sen Oku Diye Eğtim Desteği’ ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

2024 yılında öğrenci başına 3 bin lira olacak şekilde 100 bin öğrenciye toplamda 300 milyon TL eğitim desteği sağlandı.

DESTEK GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK 5 KAT ARTTI

2019 yılında ‘Sen Oku Diye Eğitim Desteği’ne, her öğrenciye 300 lira olmak üzere 91 bin 458 öğrenciye toplamda 27 milyon 437 bin 400 lira destek verildi. 2020 yılında 78 bin 797 öğrenciye 300 lira olacak şekilde toplam 23 milyon 639 bin 100 lira destek verildi. 2021 yılında 80 bin 166 öğrenciye 300 lira olacak şekilde toplamda 24 milyon 49 bin 800 lira ödeme yapıldı. 2022 yılında 82 bin 942 öğrenciye kişi başı 500 lira olacak şekilde toplamda 41 milyon 471 bin lira destek verildi. 2023 yılında 83 bin 162 öğrenciye, kişi başı 750 lira olacak şekilde toplamda 62 milyon 371 bin 500 lira destek verildi. 2024 yılında ise, bir önceki seneye kıyasla eğitim desteği 5 kat artırılarak; 100 bin öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon lira nakdi destek sağlandı.

Böylece 2019-2024 yılları arasında ‘Sen Oku Diye Eğitim Desteği’ projesine toplamda 478 milyon 968 bin 800 lira destek verildi.