İstanbul’dan Samsun’a kurye ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon yapan narkotik polisi 7 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.

İstanbul’dan Samsun’a kurye ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon yapan narkotik polisi 7 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu Samsun’da irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan O.S., S.A., F.B.A., G.G. ve A.A.K. isimli şahıslara İstanbul’dan kurye aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu madde geldiği istihbaratını aldı. Bilgi üzerine operasyonun düğmesine basıldı.

Narkotik polisi aldığı bilgiye istinaden yaptığı çalışmada F.B.A., S.A. ve O.S. isimli şahısları Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde bir adreste birlikte oldukları ve bu adresten uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirledi. Tespit edilen adres civarında yapılan çalışmada, F.B.A. isimli şahıs ikametin çıkışında 105,01 gram metamfetamin maddesi, S.A. isimli şahıs 1 adet esrarlı sigarayla yakalandı. Olayın devamında şahısların bulunduğu ikamette yapılan aramada 19 paket halinde satışa hazır 662,02 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 20 adet 9 mm çapında dolu fişek, 8 adet 7,65 mm çapında dolu fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 650 TL para ele geçirildi. O.S. isimli şahıs da söz konusu ikamette yakalandı.

Olayın devamında G.G. isimli şahıs İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 0,50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile birlikte yakalandı. Irak uyruklu A.A.K. isimli şahıs Kalkancı Mahallesi’nde 0,12 gram metamfetamin maddesi, 6 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 4 adet dolu fişek ele birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında yapılan çalışmada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul’dan A.D. ve S.A. isimli şahıslar tarafından getirildiği tespit edildi. Şüpheli iki şahıs Samsun dönüşü İstanbul’a gidişleri esnasında Kocaeli’de yakalanarak Samsun’a getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.S., S.A., F.B.A., G.G., A.A.K., A.D. ve S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.