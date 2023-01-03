Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen Matematik Seferberliği, İstanbul’da tüm eğitim kademelerinde devam ediyor. Seferberlik çerçevesinde uygulanan proje ve etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen Matematik Seferberliği, İstanbul’da tüm eğitim kademelerinde devam ediyor. Seferberlik çerçevesinde uygulanan proje ve etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Bu yüzyılda eğitim ve bilginin öneminin hızla artmasıyla teknolojinin ve yaşam standartlarının kalitesi ile bire bir ilişkili olan matematik eğitiminin önemi ortaya çıktı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı "Her Yerde Matematik" anlayışıyla Türkiye genelindeki tüm eğitim kademelerinde matematik seferberliği başlattı. Matematiğin ve matematiksel düşünce yapısının sosyal hayatta da uygulanabilirliğini, toplumda oluşmuş bazı kalıpların dışına çıkarak öğretmeyi hedeflediklerini ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldıklarını belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, matematik seferberliği çerçevesinde İstanbul’daki çalışmalarla ilgili konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı matematik seferberliği çerçevesinde İstanbul’da birçok etkinlik ve çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Yazıcı, matematiğin, hayatın önemli bir gerekliliği olduğunu vurgulayarak öğrencilerin düşünme, problem çözme becerilerinin oluşumunda; toplumların gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki önemine dikkat çekti.

Yazıcı, matematik becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran ve zevkli kılan grup çalışması, sınıf içi etkinlikler, il geneline yaygınlaştırılan çalıştaylar, destekleme ve yetiştirme kursları, matematik olimpiyatları gibi birçok çalışma ve uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Matematik seferberliği çerçevesinde Bilim Olimpiyatları, TÜBİTAK, Erasmus, e-Twining gibi ulusal ve uluslararası projelerle matematik ile ilgili çalışmaların zenginleştirilerek yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, “Öğrencilerimizin gerek bireysel gerekse ikili gruplar şeklinde danışmanlarıyla ülkemizin geleceğine yönelik projelere kafa yorması, yaratıcı fikirlerin peşinden koşmasına öncülük eden Bilim Olimpiyatları, çalışmaları da ilimiz koordinesinde matematik çalışmalarına destek olan projelerimizden biri” ifadelerini kullandı.

Matematik derslerinde Dijital İçerik; Geogebra, isometric drawing tool, web 2.0 araçları programları ile ders kazanımlarına uygun içerikler ürettiklerini ifade eden Yazıcı, dijital dergi içerikleri hazırlayarak öğrencilerimizin matematiğe olan ilgilerinin artmasını, araştırma yapma becerilerinin gelişmesi hedefliyoruz" dedi.

Okulun en önemli işlevinin öğrenciyi hayata hazırlamak olduğunu ifade eden Yazıcı, açılamalarına şu şekilde devam etti: “Öğrencilerimize hayata kolaylıkla ve başarıyla intibak etmeleri konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bunun için okulda öğretim programları hazırlarken, öğrencilerimizin hayatlarında karşılaşacakları durumlara yer veriyoruz. Matematik yayılma alanı ve derinliği olan çok yönlü bir bilim. Bilim ve teknolojide olduğu kadar günlük yaşamın da vazgeçilmezi. Bunun için öğrencilerimizin edindiği bilgi ve becerileri günlük yaşayışlarında karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanma alışkanlığını edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Matematik dersinde konuları işlerken oyunlara daha fazla ağırlık verilmesi, ders anlatımı sırasında öğrenme nesnelerinin kullanılması, öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması açısından çok kıymetli. İlimizde yürüttüğümüz çalışmalarla matematik derslerinde öğrencilere matematiğin eğlendirici ve dinlendirici yanlarını da tanıtıp, öğrencilere başarma hissi yaşatarak, matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz.”