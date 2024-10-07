İstanbul’dan gelen Osmaneli’ne gelen turist kafilesini, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerimizle buluştu.

Osmaneli Belediyesnin ’Tatil Dünyası’ işbirliği ile başlattığı gezilerin ilkinde yerli turistler ilçenin simgesi olan Rüstempaşa Camii, Hamide Hatun Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi, Gençlik Merkezi, Necla Hanım Kütüphanesi ve Osmanlı Konağı’nı ziyaret ettik. Ayrıca, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini gezdi. Hem yöresel lezzetleri tatan hem de el emeği ürünlerimizden satın alan yerli turistler Osmaneli’ne hayran kaldı.

Tarihine ve kültürel değer katan bu tür etkinliklerle Osmaneli’ne daha fazla misafirimizle buluşturmayı sürdürüleceği bildirildi.