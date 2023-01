İstanbul Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nce (AYGAD) verilen "Altın İmza Ödülleri"nde Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ödüle layık görüldü.

AYGAD tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Altın İmza Ödülleri" İstanbul’da bir otelde törenle sahiplerini buldu. Basın mensuplarından belediye başkanlarına, milletvekillerinden spor ve sanat dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından iş insanlarına kadar 34 farklı kategoride ödüller takdim edildi. Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen gecede sanatçı Orhan Hakalmaz ise sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ’ın açılış konuşmasını yapması ile devam etti. Akabinde ödül törenine geçildi. İlk olarak farklı kategorilerde ödüle layık görülen belediye başkanlarına ödülleri takdim edildi.

"İnsan sağlığına önem veren ’Glutensiz cafe ve fırın’ projesi ile ödül aldı"

Tarih, turizm ve kültür alanında örnek çalışmalarıyla Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, teknoloji ve dijitalleşme dalındaki çalışmaları ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ödül alırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Başkan İsmail Say, sözlerine Edremit’in tarihi ve doğa güzelliklerini anlatmakla başladı. Katılımcıları Edremit’i görmeleri konusunda davet eden Başkan Say; "Yaklaşık 4 yıldır altyapı ve üstyapı anlamında batıdaki illerin aksine almış oldukları birçok hizmeti alamamıştık. Bu anlamda göreve gelmeden önce bir analiz yaptık. Yaklaşık 3, 3,5 yılda 50’ye yakın önemli projeyi hayata geçirdik. Ama bugün AYGAD’ında ödüle layık gördüğü proje, gerçekten insanlarımıza direk dokunduğumuz ve belki de en çok dua aldığımız projelerimizden biri. Bölgemizde çölyaklı hasta sayısı yaklaşık 5 binlerde. Çölyak hastalarının özellikle küçük yaştan itibaren sindirim sisteminde kaynaklanan bir problemle beslenmeleri sıkıntıya giriyordu. Biz de bu tesisin çalışmalarını gerek DAP İdaresi ile gerekse de kendi proje ekibimiz ile projeyi hayata geçirdik. Arkadaşlarımızla, proje ekibimizle yerelde başlatmış olduğumuz bu proje ile 24 ile Ankara, Kayseri, Adana gibi hattın daha batısında böyle bir tesisin olmadığını fark ettik. Elhamdülillah tüm Türkiye’ye, tüm Anadolu’ya kargo ile sıcak, temiz ve leziz bir şekilde ürünleri ulaştırıyoruz. Bu vesileyle de bizleri ödüle layık gören AYGAD’a 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle de aramızda bulunan bu işe yıllarını veren emektar gazetecilerimize, basın mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum. Kazasız belasız İnşallah yıllarca toplumun 3’üncü gözü olmaya devam ederler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından ise izleyiciler halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz konseri ile keyifli anlar yaşadılar.