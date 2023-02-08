İstanbul’dan deprem bölgelerine yeni arama kurtarma ekipleri, kepçe operatörleri, aşçılar ve tercümanlardan oluşan yeni gruplar yola çıktı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 3 askeri uçak, Kahramanmaraş ve Adana Havalimanı’na iniş yapacak.

İstanbul’dan deprem bölgelerine yeni arama kurtarma ekipleri, kepçe operatörleri, aşçılar ve tercümanlardan oluşan yeni gruplar yola çıktı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 3 askeri uçak, Kahramanmaraş ve Adana Havalimanı’na iniş yapacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda toplanan yeni arama kurtarma ekipleri, kepçe operatörleri, aşçılar ve tercümanlardan oluşan grup ve AFAD’a ait araçlar deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Görevlileri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait en büyük kargo uçağı ‘Koca Yusuf’ ile diğer iki askeri uçak, Kahramanmaraş ve Adana Havalimanı’na iniş yapacak. Ekipler, belirlenen ihtiyaca göre deprem bölgelerine gönderilecek.