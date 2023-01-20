Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İstanbul Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Sekreteri Neşe Çevik, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Şehit Murat Yatar Kalkmaz İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 253 öğrenciye karne hediyesi dağıttı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İstanbul Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Sekreteri Neşe Çevik, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Şehit Murat Yatar Kalkmaz İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 253 öğrenciye karne hediyesi dağıttı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İstanbul Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu Sekreteri Neşe Çevik ve Bubivan Turizm Seyahat Acente sahibi iş adamı Ebubekir Zirek, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Çevik ve Zirek, daha sonra Çukurca Şehit Murat Yatar Kalkmaz İlk ve Ortaokulunda okuyan 253 öğrenciye karne hediyelerini ulaştırdı.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ilgi ve alakalarından dolayı Çevik ve Zirek’e teşekkür etti.